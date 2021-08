Me hacía falta estar en el salón de clases con mis compañeros y profesores, no es lo mismo aprender en la casa a través de una pantalla que en el colegio de manera presencial. Me siento contenta de estar aquí, todos nos cuidamos y cumplimos con los protocolos de bioseguridad”. De esa forma respondió la joven Elianis Martínez, estudiante de 10 grado de la Institución Educativa Técnica Industrial Don Bosco, en el municipio de Arjona, cuando la ministra de Educación de Colombia, María Victoria Angulo, le preguntó cómo se sentía tras dos semanas de haber regresado a las aulas.

La visita de la funcionaria y del gobernador de Bolívar, Vicente Blel Scaff, se dio para verificar cómo avanza el retorno a la presencialidad en este colegio, el primero que lo hace en Arjona, en donde hace 15 días un total de 1.620 alumnos volvieron a los salones.