“Sentencia de muerte a la directora del Tránsito de El Carmen de Bolívar, a los familiares, a los trabajadores del Tránsito y a los tramitadores, por no obedecer las órdenes que le dieron de acabar con los embargos chimbos a los mototaxis. Si se niega a seguir las órdenes, nosotros las haremos cumplir. Nuestras células urbanas están dispuestas a armar asonadas continuas y a cumplir con la misión de acabar con todos los que trabajan en el Tránsito y sus calanchines. A cumplir la orden que le dieron negra HP”.

Ese fue el mensaje que le dejaron en su oficina a Yessica González Reales, directora del Instituto de Movilidad de El Carmen de Bolívar. La mujer asegura que quien encontró el panfleto fue la persona que se encarga de los servicios generales. Al verlo, González llamó de inmediato al comandante de la policía. “Cuando lo leí, me comuniqué con el comandante de la Policía de El Carmen, quien me dijo que me quedara en el sitio para adelantar la ruta de atención. Hasta la oficina llegó la Sijín y la Dipol a hacer entrevistas y el cotejo con las cámaras de seguridad”, aseguró González. Y añadió: “Este panfleto es una sentencia en mi contra, mis familiares y funcionarios de la entidad. Todo por el tema del proceso de cobro coactivo de los embargos”.

