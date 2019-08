Corte Constitucional definirá si los POT Departamentales son inconstitucionales o no

La Corte Constitucional admitió la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra del artículo 29 de la Ley 1454 de 2011, por ‘la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial’.

El recurso interpuesto por los abogados cartageneros Miltón Pereira Blanco y Emilio Molina Barboza busca que el alto tribunal revise la norma por “cuanto desconoce y vulnera el numeral 7 del artículo 313 de la Constitución Nacional al ser contrario a las competencias normativas de los Concejos municipales y Distritales”.

De acuerdo con los demandantes, dicha norma le da facultades a que los departamentos puedan, incluso, determinar los escenarios de uso de los municipios, invadiendo la facultad constitucional que tienen estos de ordenar sus territorios.

“No está mal que los departamentos puedan adoptar los Planes de Ordenamiento Departamental (POD), pero lo que no está bien es que se invada la competencia de los municipios (...) Hoy cuando Cartagena atraviesa una crisis urbanística y trabaja en el nuevo Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico (PEMP), por ejemplo, es importante que la Corte revise esta demanda”, explicó al abogado Miltón Pereira.

En el auto admisorio, el tribunal explica que los demandantes argumentan que la norma es inconstitucional al disponer que los departamentos son competentes para expedir directrices y orientaciones para la determinación de los usos del espacio de la totalidad porciones especificas de su territorio.

“Son los municipios los que deben ordenar su suelo. La Corte sí o si deberá decidir si esa norma es o no inconstitucional y si excede las facultades. No es que los departamentos no puedan ordenar sus territorios a través de lineamientos, lo que no pueden es determinar escenarios de usos de suelo”, agregó Pereira.