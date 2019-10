Coomeva retiró servicio de cuidado en casa a paciente y ahora no responde

“Pompe ataca al músculo y cuando el músculo está deteriorado es muy difícil que se vuelva a recuperar. Las terapias son necesarias para mantenerlo en funcionamiento, pero hasta ahora no he podido seguir con ellas, pues Coomeva me quitó el home care y mi esposo hizo lo posible con recursos propios para mantenerme bien con fisioterapeutas y demás, pero ya no tenemos dinero. Pido a Coomeva que me devuelva mis médicos en casa”, es lo primero que dice Zoila Castellón, mientras su esposo, Francisco Reyes, la apoya afirmando con su cabeza.

Castellón tiene 56 años y desde los 36 comenzó a presentar los primeros síntomas de esta rara enfermedad de almacenamiento lisosómico hereditaria autosómica recesiva, causada por una disfunción de la enzima Glucosil Transferasa α(14) ácida lisosómica, también denominada maltasa ácida.

Zoila está en silla de ruedas, debido a que la enfermedad, que es degenerativa, le ha venido quitando la fuerza poco a poco, por eso pasa en su casa en Turbaco.

“Ya no puedo ponerme de pie, ni bañarme sola ni hacer algunas actividades cotidianas. Si hubiera tenido la atención precisa y hubiese dado antes con el médico que me la descubrió, tal vez no habría avanzado tanto”, explicó, pues su enfermedad se la descubrieron 10 años después de comenzar los síntomas.