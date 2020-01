Concejo de Turbaco le exige al alcalde que dé los nombres de su gabinete

Los habitantes del municipio de Turbaco, Bolívar, no entienden por qué el alcalde Guillermo Torres no ha querido anunciar quiénes son las personas que trabajarán en su gobierno durante los próximos 4 años.

Ante esto, el Concejo municipal decidió, durante una sesión, exigirle que dijera los nombres, puesto que ya han pasado varios días desde su posesión y deben trabajar de la mano para sacar al municipio adelante, además porque algunos de ellos ya tienen proyectos que radicar y no saben a qué persona deben dirigirse.

“Queremos que el alcalde dé a conocer quiénes serán los secretarios de despacho pues alguien debe ocupar esos cargos y debe tener relaciones con nosotros para poder trabajar por Turbaco, además, debemos conocerlos para saber si cumplen o no con los perfiles estipulados por la ley para ocupar dichos cargos”, dijo en una de las sesiones el concejal Ramón Puello Martínez.

Puello, al parecer, indignado por lo que ha venido pasando desde el 1 de enero, indicó que ya todas las funciones administrativas del municipio comenzaron su labor y en todos los municipios han designado a los miembros del gabinete, pero en Turbaco no se ha dicho nada.

“Ya no más especulaciones, ya no queremos seguir escuchando que es tal persona, pues no estamos para esto, queremos que el mismo alcalde diga los nombres y qué cargos ocuparán”, explicó, mientras los demás concejales afirmaban con la cabeza.

“Para que el desarrollo que Turbaco ha venido teniendo se mantenga, tiene que haber una buena relación entre el Concejo, el alcalde, el personero, el gabinete y el pueblo. No creo que al pedirle al alcalde que dé a conocer su gabinete sea malo”, finalizó Puello Martínez.

El Universal se comunicó con el mandatario municipal, vía telefónica y por Whatsapp para que hablara sobre los miembros de su gabinete, pero no fue posible obtener respuesta.