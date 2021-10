Habitante de Zipacoa

“Desde que empezaron las lluvias el arroyo ha comenzado a crecer y nos toca esperar a que baje para poder cruzar por el camino que dejaron a un lado de la vía, el puente no ha sido terminado”, explicó el zipacoero, y añadió que: “En esa espera, muchos de los habitantes han sido víctimas de hurtos, por eso pedimos que culminen el puente, pues no podemos seguir esperando”.

El puente une la vía Pital a Zipacoa, y la vía que adecuarían sería la de Pital a Cañaveral.

“Las dos son vías vitales para nosotros, un corregimiento que es una de las tierras más productoras de yuca que tiene el departamento. Sin estas vías, no podemos sacar nuestros productos. Al puente le hicieron el tramo vehicular, pero no le han hecho las aletas y estamos con la incertidumbre por no saber cuándo lo terminarán”, finalizó el habitante.