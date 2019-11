Campesinos exigen respeto por sus derechos y reparación

Los habitantes del corregimiento de Macayepos y todas sus veredas, en la denominada Alta Montaña de El Carmen de Bolívar, realizarán una marcha desde el corregimiento de Chinulito de San Onofre, en Sucre, hasta la ciudad de Cartagena. Se hará el próximo 21 de marzo de 2020, para exigir una reparación integral y el respeto de sus derechos.

Aroldo Canoles, representante de la comunidad, aseguró que la iniciativa de marchar de forma pacífica está basada en lo que manifiesta la Sentencia T-025 y el Auto 005 de 2004 de la Corte Suprema de Justicia, la cual emplaza al Gobierno a reparar de forma integral a esos pobladores. Agregó que comunidades como Lázaro, La Sierra y Centro Alegre están olvidadas, y durante años han visto la atención para otras poblaciones, pero para ellos no llega nada y tienen muchas necesidades. Canoles añadió que basan sus reclamos en la reparación para víctimas, “y si no formamos bulla nadie nos va atender. Durante los últimos años hemos estado trabajando, pero no nos han entregado ningún tipo de ayuda”. Esas son comunidades que pasan de los 1.000 habitantes y en el marco del retorno se devolvieron a sus tierras con el acompañamiento institucional, sin embargo, siguen teniendo falencias en sectores como la educación, salud, vías terciarias y culminación del tercer tramo de la Transversal de los Montes de María en el departamento de Sucre.