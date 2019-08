Campesinos celebran suspensión de relleno ‘Sin Pensar’ en El Carmen

Según certificación expedida el 6 de junio por el alcalde de El Carmen, “la zona donde se está construyendo el relleno sanitario Sin Pensar se encuentra fuera de la zona de reserva de infraestructura de servicios públicos, según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial y sus planos incorporados”.

Además de la certificación, según el estudio hecho por la Procuraduría Ambiental al certificado de tradición del predio en el que Serviaseo pretende construir y operar el relleno sanitario, encontró que en 2008 el Comité Departamental para la Atención Integral a la población desplazada de Bolívar declaró esa zona como ‘de inminencia de riesgos de nuevos fenómenos de desplazamiento’, es decir, tiene una medida cautelar.

Por tal razón la autorización para el levantamiento de dicha prohibición debía ser concedida por el Comité Departamental para la Atención Integral a la población desplazada de Bolívar. Sin embargo, al revisar el certificado de tradición, no aparece inscrito dicho levantamiento, lo que quiere decir, que no era posible la inscripción de la compraventa a favor de Serviaseo, y por ello el Ministerio Público argumenta que la licencia que otorgó Cardique no está conforme con el interés público o social.

Un motivo más para pedir la revocatoria.