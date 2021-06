Las asociaciones de campesinos del norte de Bolívar, sobre todo las ubicadas en los predios del canal del Dique, se pronunciaron respecto a lo que ellos consideran incumplimiento por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

En consecuencia, algunas de esas asociaciones se han unido a las protestas, que por estos días se realizan a nivel nacional.

Mariano Hernández Páez, integrante de la Asociación de Campesinos del municipio de Arjona (Asocamar), dijo que su grupo no tiene dónde trabajar, a pesar de que en la zona mencionada hay más de 7 mil 500 hectáreas de tierras representadas en playones, baldíos y humedales.

“La Constitución Nacional dice que esos espacios les corresponden a los pescadores y a los agricultores pobres, pero las autoridades las están reteniendo para meter sus ganados, haciéndonos daño en la parte ecológica de nuestros municipios y no respetando nuestros derechos constitucionales”, expresó Hernández Páez.

Comentó que las protestas “tienen el propósito de llamar la atención de las autoridades, que durante mucho tiempo han venido faltándonos el respeto, sacándonos de las tierras, poniéndoles avisos a los playones de dizque ‘propiedad privada’, cuando sabemos que se trata de terrenos nacionales, a través del reconocimiento de la ANT, que ha dicho que son tierras comunales de la ciénaga El Tambo y aledaños”.

Igualmente, aclaró que “los campesinos no queremos morirnos para que, dentro de 30 o 40 años, nos digan que sí podemos trabajar ahí. Las autoridades cuando vienen, lo que hacen es extender el tiempo diciéndonos que volverán el año entrante a resolver ese entuerto. Nosotros tenemos un proceso administrativo que cumplirá cinco años, pero aún no hemos conseguido el derecho sobre las tierras, tal vez porque no hemos tomado determinaciones violentas”.