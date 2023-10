Bolívar: $2.588 millones en proyectos productivos para firmantes de paz

Así mismo, señalaron que hay 209 personas en reincorporación en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y 1.024 fuera de estos.

“De las 1.233 personas en proceso ubicadas allí, 326 son mujeres y 907 son hombres. Así mismo, 3.300 personas manifiestan pertenencia étnica. De ellas, 185 indígenas, 81 afrocolombianos (as), 16 negro (as), 13 palenqueros (as), 4 raizales, 1 Rom o gitano (a)”, señalaron.

En torno a estos procesos, para la sostenibilidad económica, se han aprobado 623 proyectos colectivos e individuales, que benefician a 1.167 personas, por valor de $11.117’045.664. “De las personas vinculadas con proyectos aprobados, 304 son mujeres y 863 son hombres. Así mismo, 142 personas tienen pertenencia étnica”, indicaron.

De los 623 proyectos aprobados, 606 son individuales y benefician a 783 personas, por un valor de $6.263’927.476. El resto, 17, son proyectos colectivos y benefician a 384 personas, por valor de $4.853’118.188, confirmaron desde la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).