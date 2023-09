¡Atención! Regulan el consumo de bebidas alcohólicas en Clemencia

De acuerdo con el nuevo Decreto, los establecimientos en Clemencia, Bolívar operarán con los siguientes horarios:

- Bares, gastrobares, cantinas, casetas, tabernas y discotecas: sábados de 10 a. m. a 2 am del día siguiente; domingos de 10 a. m. a 1 am del siguiente día y de lunes a viernes de 10 am a 10 pm.

- Billares y restaurantes: sábados y domingos de 10 a. m. a 11:59 p. m.; y de lunes a viernes de 10 a. m. a 10 p. m.

- Tiendas, salsamentarias, licorerías y similares con venta, pero sin consumo de bebidas alcohólicas: desde las 6 a. m. hasta las 11:59 p. m.