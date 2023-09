¡Atención! Extraño olor atemoriza a los pobladores de Turbaco

Al respecto, El Universal consultó a la Alcaldía de Turbaco para saber qué sucede exactamente en ese municipio, y respondieron que ya realizaron los reportes a las empresas de servicios de gas Surtigas y Promigas, las cuales evaluaron la situación y confirmaron que el olor no corresponde a gas. Lea: Denuncian a reconocido restaurante de Turbaco por supuesto fraude en el gas

A pesar de esta aclaración, persisten las interrogantes sobre la naturaleza exacta del olor y su origen. De hecho, algunos turbaqueros dieron a conocer que el olor se disipó relativamente rápido.

“Estaba en el patio y de repente me dio un fuerte olor como a gas, me fui a la cocina para saber si había dejado la estufa abierta y vi que no. Entonces le pregunté a la vecina y me dijo que también había pensado lo mismo. Como a los 5 minutos se pasó ese olor”, señaló un ciudadano. Lea: Renovación de la línea Ternera-Gambote dejará sin luz a estos pueblos de Bolívar