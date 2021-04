Esta medida, obedece a que la ocupación de las UCI se encuentra por encima del 70% y al proceso de planeación y prevención que desde el gobierno se viene implementando, ante el inminente aumento de pacientes contagiado con el virus.

Vicente Blel Scaff, gobernador de Bolívar, dijo que en el departamento “nos estamos preparando para atender el tercer pico de contagio, por eso en la Sala Situacional de Salud, las autoridades determinamos hacer la declaratoria de la Alerta Naranja Hospitalaria”.

Durante los últimos días, el departamento ha apoyado de manera significativa la atención de los pacientes provenientes de del Magdalena, Atlántico, Sucre y Córdoba, quienes previamente declararon el colapso de su red hospitalaria. Blel sostuvo que en las últimas tres semanas el departamento ha mostrado un aumento en la ocupación de camas UCI del 70%, razón por la cual, se declaró la Alerta en toda la Red pública y privada prestadora de servicios de salud.

Además, Blel exhortó a toda la población a extremar las medidas preventivas, de autocuidado y la aplicación de la estrategia Pruebas, Rastreos y Alistamiento Selectivo Sostenible (PRASS). La Secretaría de Salud a través del Centro de Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE), asume el control de la oferta y disponibilidad de las UCI e Intermedios.

El secretario de Salud de Bolívar, Álvaro González, manifestó que, las Secretarías de Salud municipales y la distrital deben coordinar los procesos de vigilancia epidemiológica, verificando que cuenten con la infraestructura y el talento humano necesario para dar respuesta oportuna.

Así mismo, mantener el flujo de información entre los diferentes actores, dar prioridad a la estrategia PRASS, de una manera ágil y oportuna, vigilar la implementación de los documentos impartidos por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS).

En cuanto a las EPS y las IPS, González dijo que, deben garantizar la toma de muestras de PCR para diagnósticos de Covid-19, suspendieron todos los procedimientos quirúrgicos no urgentes, independiente de su complejidad, así como, los procedimientos electivos no quirúrgico que requieran sedación, activar el Plan Hospitalaria de Emergencia (PHE), actualizar el Plan de Contingencia, el cual, debe ser remitido al CRUE en un plazo no mayor a 72 horas.

De igual forma, activar el Plan de Contingencia, y tener disponibilidad para la activación de la sala de crisis en caso necesario, para responder ante las situaciones que se presenten, y coordinar con las Secretarias de Gobierno municipales y departamental las medidas de seguridad que deban implementar, para garantizar la provisión de insumos y medicamentos, prestación del servicio de salud y el transporte sanitario para la remisión de pacientes.