Y añade: “La Asamblea Departamental unificó los recursos de todos los asilos de Bolívar, situación que causó la deficiencia de los recursos, pues no tuvieron en cuenta que el asilo de Mompox es una institución especial, ya que estamos trabajadores que fuimos nombrados por el departamento, que ganamos salarios y prestaciones legales que no se les atribuyen a otros. Al reducir y unificar los recursos, el asilo dejó de recibir los dineros necesarios para cubrir los gastos con sus trabajadores”.

Con relación a la nómina, aseguran que eso no le corresponde a la Gobernación. “Es una nómina que no hace parte del orden departamental, sus empleados no son de la Gobernación. Si se les reconoce el pago a estas personas, eso sería un peculado por destinación diversa, pues nosotros no podemos, como una entidad departamental, pagarle a una ESAL su nómina”, finalizan.