Así se garantiza la atención en cuarentena a los excombatientes

Desde que comenzó la cuarentena nacional decretada por el presidente Iván Duque, con el fin de evitar la propagación del coronavirus, cambiaron las dinámicas sociales y económicas del país, y en muchos sectores se encendieron las alarmas por no saber cómo mantenerse durante esta contingencia al no poder trabajar, o no hacer parte de una nómina que les represente ingresos.

Es por esto que además de las medidas sanitarias, el Gobierno inició el apoyo a varios grupos y sectores sociales para garantizar su estabilidad durante este tiempo, uno de estos grupos son los excombatientes de las Farc, quienes continuarán recibiendo las ayudas durante el aislamiento obligatorio.

En entrevista con El Universal, Andrés Stapper, director general de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) indicó que los 2.893 excombatientes de las Farc que habitan en los 24 antiguos espacios territoriales junto con sus familias, seguirán recibiendo víveres, elementos de aseo y apoyo monetario.

“Atendiendo las recomendaciones del presidente frente al proceso de contención de la pandemia, desde el Consejo Nacional de Reincorporación adoptamos medidas para seguir avanzando en la política de paz con legalidad, pero teniendo muy presente todo lo que tiene que ver con el cuidado y salud de los excombatientes y sus familias. Se fortalecieron las medidas administrativas para garantizar el desembolso de los apoyos económicos, para provisión de bienes y víveres frescos y secos para su abastecimiento, y se realizó la contratación para aseo e higiene”, aseguró Stapper.

Para cumplir con cada una de estas ayudas precisó que la ARN diseñó un protocolo específico para estas líneas de acción.