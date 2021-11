Con relación a las ayudas humanitarias que recibirán las familias afectadas por las inundaciones, indicaron que están siendo coordinadas entre la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo y las alcaldías municipales.

“Todas las ayudas de asistencia humanitaria se van a entregar en coordinación para que no se nos quede nadie por fuera, pero también para que no se nos meta nadie que no esté afectado”, sostuvo Eduardo González.