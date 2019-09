Arrancan medidores de energía eléctrica de La Ceiba, en El carmen

Por lo menos unos 200 habitantes del barrio La Ceiba, en El Carmen de Bolívar, arrancaron los medidores de la energía eléctrica de sus viviendas y los arrojaron a las afueras de las oficinas de la empresa Electricaribe, en señal de protesta porque al parecer este mes el servicio les llegó elevado.

César Montes, afectado y representante de la comunidad, señaló que se fueron a esa vía de hecho porque en seis meses que llevan con los contadores la empresa les está enviando facturas hasta por 300 mil pesos y ellos viven en estrato 1.

“Ellos allá nunca han ido a hacer las respectivas lecturas, lo que significa que nos están cobrando lo que la empresa quiere. Además con los cambios de voltaje se nos han quemado muchos electrodomésticos y ellos no responden por esos daños”, dijo Montes.

Aseguraron que las casas no tienen servicio de energía, y no van a permitir que se las instalen hasta que no haya una mesa de trabajo con toda la comunidad y les brinden las garantías de un buen servicio.

Otra de las denuncias es que aunque firmaron un acuerdo de pago con la empresa, no lo están cumpliendo porque siguen llegando cobros excesivos.

Una invitación al diálogo y la concertación hizo Electricaribe a los habitantes del barrio La Ceiba y Brisas del Norte. La compañía hizo la suspensión del servicio a los clientes que se encuentran en mora en el servicio y ante esta situación se busca un acuerdo comercial.

Este sector fue normalizado recientemente con nuevas redes, postes, equipos de protección y la instalación de medidores.

“Desde principios de año la empresa viene haciéndole acompañamiento para que todos y cada uno de los clientes conozcan sus derechos y deberes. Además hemos hecho presencia con talleres sobre uso eficiente de la energía y facturación”, dijo el gerente de Electricaribe Bolívar Norte, Eder Buelvas Cuello.