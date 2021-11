Pese a que cuando empezaron las manifestaciones muchos turbaqueros apoyaban la causa, algunos han cambiado esta percepción e incluso aseguran que se sienten “intimidados” cuando pasan por las casetas de cobro.

¿Qué está pasando?

“Al principio yo pasaba en mi carro y pitaba para celebrar esta decisión de luchar juntos para que desmonten el peaje. Además, me alegraba porque me ahorraba los $7.400 del peaje por subir y bajar. Pero, desde hace un tiempo, los manifestantes piden dinero”, aseguró un residente de la zona.

Dice el denunciante que en varias ocasiones ha visto cómo algunos manifestantes se cruzan delante de los carros esperando que el conductor les dé “su colaboración”. Lea aquí: Presentan demanda de nulidad contra tarifa del peaje de Turbaco

“Con los megáfonos nos dicen que bajemos la velocidad. Nos recuerdan que ya no estamos pagando el peaje, pero nos dicen que les colaboremos con algo de dinero”, comentó esta persona. Y añadió: “Cuando no tengo dinero o no quiero darles, porque ya les di en la mañana, se me cruzan o pegan en el carro. Yo veo eso como una forma de intimidar al conductor”.