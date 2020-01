Al Palacio Municipal de Turbana le cortaron la luz

Trabajadores de la empresa de Electricaribe, llegaron al lugar a cortar el servicio de energía, alegando que era una orden y no podían pasar esto por alto.

“Como todos nos hemos dado cuenta, la situación del municipio no es la mejor, y ahora nos acaban de dejar sin energía y según lo que he podido averiguar, la deuda es muy alta, puesto que la administración anterior no pagó ni un mes de energía durante el año anterior”, dijo Julio Guerrero, quien señaló que hará lo posible por solucionar esta situación.

La mandataria también indicó que algunas de las oficinas las encontró en muy mal estado.