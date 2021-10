Edilberto Cabeza, campesino y técnico agropecuario de la región, explicó que tenía un proyecto en la finca de su padre, pero para desarrollarlo debía tener un certificado fitosanitario, el cual es expedido por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). “Cuando estaba en ese proceso, también me pidieron el certificado del suelo, y fue cuando me dijeron que ya no estábamos en una zona agropecuaria, sino industrial, lo que limita mi proceso en el proyecto. Aquí en la comunidad no habían socializado ese cambio en el Plan de Ordenamiento Territorial”, explicó Cabeza.

Esta noticia fue, por decirlo de algún modo, la última gota que aguantó la comunidad, pues según comentan, desde hace tiempo se vienen sintiendo afectados por las empresas que han ido llegando a la vereda.