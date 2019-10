2.130 casos de dengue en Bolívar en lo corrido del año, de esos, 37 son graves

No cesan los casos de dengue en el Departamento de Bolívar, a pesar de las campañas de sensibilización que realizan la Secretaría de Salud Departamental y las municipales.

El suceso más reciente ocurrió en el sector Cucumán, barrio El Paraíso, en el municipio de Turbaco, donde el niño Isaac David Martínez Vélez, quien iba a cumplir siete años mañana, murió posiblemente de dengue; sin embargo, falta la confirmación por parte del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila).

“Él empezó con fiebre y creíamos que era el virus que anda por ahí, se le quitó y después le dio nuevamente la fiebre y el doctor le mandó unos exámenes y le salió una infección en la orina. Le mandaron antibióticos, pero al ver a mi hijo débil lo llevamos a la Clínica Madre Bernarda”, relató la madre del menor, Lilibeth Vélez.

Cuenta que en la clínica dijeron que siguiera con el tratamiento, porque no lo veían tan mal. Lo llevó a la casa y luego a Gestión Salud de San Fernando, “le hicieron exámenes, le salieron los leucocitos altos y las plaquetas bajas, los médicos se preocuparon y dijeron que había que llevarlo a cualquier clínica que tuviera UCI Pediátrica”, continuó Lilibeth.

Fue remitido otra vez a la Madre Bernarda y el doctor le mandó unas placas. Los pulmones le salieron llenos de líquido.

“Le hicieron un hemograma y tuvieron que entubarlo porque el niño no respondía, luego entró en paro y no resistió; pero aún no tenemos los resultados de si fue dengue o no”, dijo desconsolada la madre de Isaac.

Por su parte, el secretario de Salud de Turbaco, José Joaquín Rodríguez, sostuvo que hay que esperar que sea confirmado o no el caso, y se les notifique por parte del Sivigila, si efectivamente fue un fallecimiento por dengue

El líder del barrio El Paraíso, William Cedeño, sostuvo que la comunidad está muy preocupa ante el aumento de casos de dengue.

“Tenemos información de que hay cinco casos de dengue hospitalizados, ya hay un niño fallecido, por eso le pido al alcalde y a la Secretaría de Salud que miren los barrios vulnerables de nuestro municipio, porque no queremos que otra familia sufra por la pérdida de un familiar por esta enfermedad, la cual uno puede evitar haciendo las fumigaciones”, manifestó Cedeño.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud (INS), en lo corrido del año en Bolívar se han confirmado 2.093 casos de dengue y 37 más de dengue grave, para un total de 2.130 enfermos.

Han sido confirmadas 3 muertes por dengue y están en estudio 3 fallecimientos más para saber si fueron por esa misma enfermedad.