200 familias en Mahates piden que les dejen habitar un predio del municipio

“Somos 200 familias que no tenemos viviendas y queremos que nos den este predio, el cual se encuentra solo y abandonado. Los vecinos dicen que aquí han matado serpientes y animales peligrosos. Además, siempre que llueve se inunda, se empoza el agua y propicia la aparición de mosquitos. Nosotros ya nos reunimos con el alcalde y no quiere aceptar nuestras peticiones, no quiere entregarnos este terreno para que hagamos nuestras casas, al contrario nos ha enviado a la Policía con los antimotines”, señaló uno de los invasores que pidió no revelar su identidad. Lea: El moderno hospital que el Fondo Adaptación entregó a habitantes de Mahates

Insistirán

Los promotores de la invasión afirman que no desistirán en su idea de instalarse en el predio de La Guayana para formar allí sus nuevos hogares, por eso le piden al alcalde volver a reunirse para dialogar sobre sus necesidades.