“$16 millones es la deuda con Electricaribe”: alcaldesa de Turbana

Ana Lucía Julio Guerrero se posesionó como alcaldesa del municipio de Turbana el primero de enero y ayer, cuando visitaba por segunda vez las instalaciones del Palacio Municipal para ver en qué estado se encontraban las oficinas y dejar por sentado lo poco que la administración anterior le entregó, llegaron trabajadores de la empresa Electricaribe a informar que quitarían el servicio de energía eléctrica debido a una deuda.

A pesar de los esfuerzos que la alcaldesa y demás funcionarios que hacen parte de la nueva administración hicieron para evitar el corte de este importante servicio, no fue posible revertir la situación, por lo que, a las 11 de la mañana de ayer, las instalaciones de la Alcaldía quedaron a oscuras.

“La situación del municipio no es la mejor, y ahora (ayer) nos acaban de dejar sin energía y según lo que he podido averiguar, la deuda es muy alta, son unos 16 millones de pesos. Esto se dio debido a que la administración anterior no pagó ni un mes de energía durante el año anterior”, dijo Julio Guerrero, quien señaló que hará lo posible por solucionar esta situación.

La mandataria también le contó a este medio que las redes eléctricas que tiene la edificación son deficientes y que, al parecer, las demás entidades del municipio tendrían deudas con Electricaribe, por lo que investigará a profundidad la situación para que no se repita el corte de energía en estas dependencias.