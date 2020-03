Bolívar aún tiene más barrios eléctricamente subnormales

Indicó que quiénes reciben FOES son exclusivamente los clientes residenciales estratos 1 y 2, pertenecientes a Áreas Especiales: ZDG (Zonas de difícil gestión), ARMD (Áreas Rurales de Menor Desarrollo) y Barrios Subnormales.

Señaló que únicamente no recibirán el subsidio FOES, aquellos barrios que no hayan tenido consumo en el mes de base para el cálculo, los que no cuentan con resolución emitida por parte del Ministerio de Minas y Energía, por incumplimiento de los siguientes criterios en el área especial:

En las Zonas de Difícil Gestión: que el indicador de morosidad o pérdidas de la zona especial esté fuera del rango establecido por el ente auditor o norma vigente.

En las Áreas Rurales de Menor Desarrollo: cuando el certificado de existencia y clasificación de ARMD no haya sido emitida por el alcalde municipal o no se firme el acuerdo comunitario

En barrios subnormales: cuando no se firme el certificado de existencia y clasificación emitida por el alcalde municipal.