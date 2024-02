Bloqueo en Turbaco: ciudadanía exige que no se reactive el cobro del peaje

La comunidad de Turbaco ha tomado las riendas de una protesta pacífica pero firme en la vía Troncal de Occidente, a la altura del barrio La Granja, donde se han registrado bloqueos intermitentes cada 15 minutos como medida de oposición al restablecimiento del cobro del peaje por parte de la concesión Autopistas del Caribe, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Transporte.

Julio De Voz, uno de los líderes de la protesta y vocero del Comité No más Peajes, declaró: “Para nadie es un secreto las intenciones de reabrir el peaje de Turbaco, lo cual representa una carga negativa para todos los ciudadanos del departamento de Bolívar. Esta vía ya fue pagada, y la concesión no traerá beneficios para Turbaco, solo recordamos las inundaciones, vías y casas destruidas por la última gestión. Nos quieren imponer un peaje por 45 años que no nos traerá desarrollo”.