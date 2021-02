El Distrito de Barranquilla anunció que este martes 23 de febrero completó la aplicación de las primeras vacunas contra COVID-19 que dispuso el Gobierno nacional para esta ciudad, en el inicio del plan de vacunación en todo el país.

Del 18 al 23 de febrero se lograron aplicar 2.524 dosis (98,98% de rendimiento) de las 2.556 vacunas que el Ministerio de Salud destinó a Barranquilla para el personal de salud de primera línea de atención de la pandemia. El 19 de febrero se aplicó la primera dosis a Liseidis Pérez, una empleada del área de desinfección y limpieza del CAMINO Adelita de Char.

“Estamos contentos porque pudimos terminar el primer lote de vacunación sin ningún suceso: La verdad es que la mayoría de las personas atendieron el llamado y la aplicación se hizo de manera responsable, eficiente, transparente, sin novedades en Barranquilla”, destacó el alcalde Jaime Pumarejo Heins.

De las 32 dosis que no pudieron ser aplicadas al personal de salud de primera línea de atención, se restan 6 dosis de 1 vial que fue separado del lote recibido por el Ministerio de Salud debido a una no conformidad.

Las 26 dosis restantes no aplicadas (1,02%) se presentan debido al rendimiento contenido en viales. Los lineamientos establecen que de cada vial de la vacuna Pfizer que suministró el Gobierno nacional a Barranquilla se pueden extraer hasta 6 dosis de la vacuna. Sin embargo, cuando la cantidad de la vacuna que quede en el vial no es suficiente para obtener la dosis completa, que es de 0,3 ml, no puede ser utilizada con el volumen sobrante.

“En cada vial de la vacuna Pfizer se pueden extraer hasta seis dosis de la vacuna; sin embargo, cuando la cantidad de la vacuna que quede en el vial no es suficiente para obtener la dosis completa que es de 0,3 ml, no será útil ese remanente”, explicó el secretario distrital de Salud, Humberto Mendoza Charris.

El funcionario sostuvo que cada paso que se va dando en este proceso nuevo de la vacunación COVID-19 es un desafío para los entes territoriales, desde la recepción de las vacunas, hasta su conservación adecuada, la aplicación de estos biológicos, así como la priorización de los grupos de población establecidos por el Gobierno nacional.