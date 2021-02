El secretario de Desarrollo económico de Barranquilla, Ricardo Plata, manifestó que “muchas de estas medidas se pusieron como definitivas hace ya muchos meses, cuando todavía no se había evaluado cuáles eran los protocolos que más eficacia y efectividad podrían tener. Lo que sí se ha comprobado de manera definitiva es que el uso del tapabocas, el distanciamiento, el lavado de manos y también la ventilación adecuada de los espacios, son medidas absolutamente necesarias que no se han eliminado, por el contrario, vamos a ser cada vez más exigentes”.

El artículo 3 precisa que los establecimientos que hacen parte del plan piloto para billares y que estén debidamente autorizados podrán funcionar hasta la 1:00 a.m., al igual que los restaurantes y bares con protocolos registrados y autorizados para operar.

Seguidamente anota que “es fundamental la higiene y etiqueta respiratoria, la disposición adecuada de los elementos de protección personal (guantes, tapabocas, gafas, etc.), y la implementación de estrategias de prevención que generen cultura ciudadana y contribuyan a la disminución del contagio del virus, tales como jornadas de sensibilización, señaléticas, habladores y mensajes de difusión”.

SE PRONUNCIA ASOCENTRO

La Directora Ejecutiva de Asocentro, Dina Luz Pardo, celebró que la medida de desinfección contra el COVID-19 sean opcionales en los establecimientos comerciales. Al considerar que algunos de los elementos de bioseguridad son costosos para los negocios y pequeños comerciantes que se encuentran en crisis económica por la pandemia.

No obstante, manifestó que seguirán siendo permanentes el lavado de manos, el uso de tapabocas y el distanciamiento social en esos establecimientos del Centro de Barranquilla. “En lo económico es bueno para los comerciantes, porque los termómetros digitales, por el constante uso, se estaban dañando semanalmente y eso representa un gasto para los negocios”.

SE MANIFIESTA UNDECO

El vicepresidente de la Unión Nacional de Comerciantes, Undeco, Orlando Jiménez manifestó que “la pandemia no se ha ido y debemos acatar las medidas contra el coronavirus. No debemos relajarnos, porque esta enfermedad es terrible y debemos acatar las disposiciones de la Alcaldía Distrital”.

Jiménez agregó que se debe continuar con la desinfección del calzado al momento de ingresar a los establecimientos comerciales y un mayor control de los aforos. “Parece que la toma de temperatura no indicaba que la persona podría tener COVID, salvo que tuviera una fiebre alta, era una medida que no estaba siendo efectiva; pero en cuanto a la desinfección de zapatos sí debería mantener en los establecimientos de comercio, es una recomendación personal que tengo; y las medidas de desinfección de manos, el tapabocas y el distanciamiento se debe control de manera rigurosa. Ojalá la gente no mal interprete esta resolución que ha impartido la Alcaldía Distrital, porque algunas de las medidas son voluntarias, pero hay unas que sí se deben acatar de manera correcta para evitar el contagio”.