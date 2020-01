Autoridades del Puerto de Barranquilla toman medidas contra el coronavirus

Las autoridades del Puerto de Barranquilla anunciaron este sábado que en coordinación con las secretarías de Salud de Barranquilla y el Atlántico, se tomarán medidas contra el coronavirus y evitar que ingrese por el esta zona del país.

Carlos Urbano, capitán del Puerto de Barranquilla, dijo a Caracol Radio, que están reforzando las medidas con el apoyo de las autoridades de salud de la ciudad y el departamento para estar alertas con las embarcaciones que lleguen al puerto y vengan procedentes del continente asiático, donde se originó el virus que ha dejado a más de 40 muertos y más de millón y medio de infectados.

El capitán Urbano indicó que entre las medidas que se tomarán están las de revisar de manera preventiva a las embarcaciones que lleguen o hayan pasado por los puertos de Asia, continente donde se originó el virus.

No obstante, aclaró que hasta la fecha no ha llegado al Puerto de Barranquilla embarcaciones procedentes de Asia ni de China, pero no descartó que lleguen en los próximos días.