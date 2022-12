Varios sectores de Barranquilla tendrán corte de energía este lunes

La empresa Air-e dio a conocer que, con nuevas inversiones, avanza en la mejora del servicio de energía a clientes residenciales, comerciales e industriales de Barranquilla, por lo que este lunes realizará trabajos en los barrios Ciudad Jardín, Villa Santos y Altos del Limón, entre otros, tiempo durante el cual será suspendido el fluido eléctrico.

Como parte de las obras programadas, este lunes 12 de diciembre se trabajará de 8:40 de la mañana a 6:00 de la tarde en la calle 79 con la carrera 42 del barrio Ciudad Jardín.

Igualmente, de 8:50 de la mañana a 11:50 a.m. en la carrera 57 con la calle 96 en el barrio Altos del Limón y en la carrera 64C con la calle 91 en Altos de Riomar. Adicionalmente, de 2:10 p.m. a 5:10 p.m., se trabajará en la carrera 59B con la calle 91 en Altos de Riomar y en la carrera 64D con la calle 85 en Andalucía.

Mientras tanto en el barrio Villa Santos se realizarán breves interrupciones sectorizadas de la siguiente manera: de 8:37 a.m. a 9:40 a.m. en la calle 102 con la carrera 49; de 10:00 a.m. a 10:40 a.m. en la calle 101 con la carrera 49C; de 11:00 a.m. a 11:40 a.m. en la calle 102 con la carrera 49C y de 1:30 p.m. a 3:00 p.m. en las carreras 49 a la 49D con la calle 101.

Para el caso del circuito Carrizal se ejecutarán trabajos que requieren la interrupción del servicio de la siguiente manera: de 6:45 a.m. a 5:40 p.m. en las calles 52B a la 53B con las carreras 2 a la 3B1; de 9:00 a.m. a 12:00 del mediodía carrera 7B con la calle 46, carrera 7ª con la calle 46, carrera 7ª con la calle 45D en el barrio Santuario; de 1:50 p.m. a 4:50 p.m. en la carrera 7 con la calle 45G, carrera 6 con la calle 46, carrera 7B con la calle 45 y en la carrera 7 con la calle 45ª en el barrio Santuario.

En el barrio Montes se adelantarán obras de 8:40 a.m. a 11:40 a.m. en la calle 35 con la carrera 26, calle 35 con la carrera 23 y en la calle 35 con la carrera 25; de 1:30 p.m. a 4:30 p.m. en la calle 31 con la carrera 34, carrera 21 con la calle 35, calle 36 con la carrera 22 y en la calle 36 con la carrera 23.

En el circuito Los Andes se presentará una interrupción desde las 6:50 a.m. a las 6:00 p.m. para facilitar la ejecución de obras en las calles 68 a la 72 con las carreras 23C a la 24B y en las calles 64 con las carreras 23C a la 24B en el barrio San Felipe.

Por otra parte, de 8:10 a.m. a 4:10 de la tarde se trabajará en la carrera 26B con la calle 109 y en la carrera 25B con la calle 109 en el barrio Los Olivos.