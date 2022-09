Universitaria que cayó en alcantarilla pudo salvarse: anuncian demandas

Everledys Peralta, madre de Luisa Fernanda Pacheco, la universitaria que murió tras caer en una alcantarilla, dijo que instaurará una demanda contra la clínica donde la atendieron y también contra el municipio de Puerto Colombia, Atlántico. ¡Que tragedia! Murió universitaria de 18 años que cayó en alcantarilla

Las razones que expone son porque considera que en la clínica donde estuvo su hija hubo negligencia médica, y que la administración del municipio de Puerto Colombia no tuvo el cuidado de tapar los huecos de las alcantarillas.

“Luisa tuvo tanta negligencia en esa clínica, como que no la operaron el día que era, me exigieron plata y no operaron porque pensaban que yo no les iba a pagar; si el médico tratante le abrió el pie y si se dio cuenta de que la vejiga que tenía era de una infección por qué no la mandó de inmediato a hacerle un examen, sino que se lo volvió a cerrar”, narró.