Unión Magdalena y Junior juegan el clásico 198 en su historial deportivo

En el último cotejo, el equipo samario se impuso en el estadio Roberto Meléndez 0-1 por la semifinal de la Copa Colombia el pasado 23 de agosto; mientras que Junior no pierde en Santa Marta desde el 8 de marzo del 2005, cuando venció por el mismo marcador.

“Ciénaga de Mallorquín en Barranquilla no debe ser intervenida”

“Ciénaga de Mallorquín en Barranquilla no debe ser intervenida”

El encuentro de este domingo, que tendrá la conducción arbitral del bogotano Andrés Rojas, además de los ribetes del clásico costeño, también tiene que el ingrediente que conjunto samario está en los primeros lugares del torneo, igual que el barranquillero, cosa que no pasaba desde el año 1989, cuando ambos equipos luchaban por el título. Pero ese torneo no terminó por el asesinato del árbitro cartagenero Álvaro Ortega.

En la actualidad Unión Magdalena es segundo en la tabla con 15 puntos y Junior se ubica sexto con 14. Tienen, además, algo que les juega en contra. El equipo de Santa Marta no tiene buenos guarismos como local y el de Barranquilla es un mal visitante. Así que para ambos estas estadísticas podrían tener alguna variante este domingo, para uno o para otro, si no hay empate.

Para Carmelo Valencia, este “es un partido muy importante para nosotros. Primero, porque tenemos que seguir escalando en la tabla de posiciones; segundo, porque es el clásico y hay que ganarlo; tercero, porque hay que seguir ratificando ese fútbol que queremos seguir practicando y es el partido que tenemos que salir a ganar”.

Reconoció que a Junior en calidad de visitante le ha costado anotar goles y por eso sus guarismos fuera de casa no son los mejores. “Una de las cosas que debemos mejorar es la efectividad. Hay que ser más efectivos. Seguir mejorando en la concentración, en la parte de atrás que no nos marquen. No tuvimos mucha suerte en el último partido jugado en casa. Tenemos que ir a Santa Marta a plasmar ese fútbol que todos queremos”.

“Ya es el momento de comenzar a conseguir los tres puntos por fuera, porque si queremos aspirar a cosas grandes tenemos que ganar por fuera y más con este gran plantel que tenemos. Me siento tranquilo, con mucha confianza porque sé que las cosas van a cambiar y espero que sea en este partido”, terminó diciendo el atacante del conjunto rojiblanco.

El técnico Juan Cruz Real, ha dicho que “esperamos hacer un buen partido y lograr ganar, que es lo que queremos. Lo importante es sumar en esta fecha, si se pueden lograr los tres puntos, sería mucho mejor”.

Sobre el accionar futbolístico del ‘tiburón’ manifestó que “debemos seguir creyendo en lo que estamos haciendo. El equipo ha mostrado una identidad de juego, a pesar de algunos partidos con algunos resultados que no fueron los que queríamos, pero estamos ahí. Estamos muy apretados y con una situación expectante de llegar al segundo lugar. Tenemos que afrontar este partido con mucha seriedad y con la ambición de ganarlo”.

Lea aquí: Carapaz gana su segunda etapa, Supermán López llega segundo y Evenepoel sufre

Las puertas del estadio Sierra Nevada no estarán abiertas al público, porque todavía le falta cumplir con una fecha de sanción a la plaza, precisamente por los desmanes que cometieron los hinchas en el encuentro ante Junior y ese día también fue asesinado un hincha.

Para este compromiso la posible formación de Junior para enfrentar al Unión Magdalena en el Sierra Nevada, sería la siguiente: Sebastián Viera; Nilson Castrillón, Danny Rosero, Jorge Arias; Didier Moreno, Daniel Giraldo; Wálmer Pacheco, Fredy Hinestroza, Fabián Sambueza; Carmelo Valencia y Carlos Bacca.