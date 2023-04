Un cartagenero anota el gol del triunfo de Junior y lo mete entre los ocho

El primer tiempo fue prácticamente dominado por Junior, que al inicio tuvo algunas llegadas a los predios del portero Jorge Soto. Pero la más clara fue el cobro de un tiro libre de Pablo Rojas, la pelota le pegó a Carlos Bacca, se desvió un poco y el portero Jefersson Martínez logró rechazar de manera precipitada.

Las aproximaciones que tuvo Junior fueron de Vladimir Hernández, quien sacó un remate desde fuera del área que terminó en las manos del portero Soto; Didier Moreno tuvo dos, pero ambas pasaron desviadas del arco, pero la más clara fue al minuto 43 de Carlos Bacca, quien tras recibir un pase de ‘Cariaco’ González, sacó un remate a quemarropa que el portero Jorge Soto terminó desviando.

Para el segundo tiempo en Junior ingresó Léider Berrío por Wálmer Pacheco y en Jaguares Yilber Arboleda por Carlos Copete. Lea: Real Madrid de la mano de Asensio vence al Celta de Vigo en la Liga

Tanto Junior como Jaguares siguieron haciendo cambios porque las defensas estaban siendo superiores a los atacantes.

A los 77 minutos Junior se puso arriba en el marcador. Edwin Herrera aprovechó un rechazo de la defensa de Jaguares para sacar un remate de zurda a ras de grama para anidar el balón en la red y poner al 1-0 a favor del conjunto barranquillero.

Con el triunfo Junior se metió parcialmente en el grupo de los ocho primeros de la tabla ocupando la séptima casilla.

En la fecha 16 Junior visita al Deportivo Cali, mientras que Jaguares viajará a Ibagué para enfrentar al Deportes Tolima.

Los otros resultados fueron: Pasto 0, Águilas Doradas 0; La Equidad 2, Huila 1; Alianza Petrolera 0, Deportivo Cali 3. Partidos del domingo: Envigado vs. Nacional (4 p. m.); Unión Magdalena vs. Millonarios (6:10 p. m.); Boyacá Chicó vs. Tolima (8:20 p. m.). Lunes, América vs. Pereira (8:10 p. m.).