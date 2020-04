Trabajadores de la salud de Luruaco, Atlántico, se fueron a paro indefinido

“En el primer paro que hubo se acordó un mes de pago para los trabajadores, pero en ese paro también se violó el pago del mes; se hizo un segundo paro para que les pagaran el mes y nada, tampoco lo hubo. Ahora hay un tercer paro que es definitivo y que anuncian será indefinido hasta que no les cancelen los tres meses. Y la única forma de que se levante el paro es que se cancelen los tres meses que se le adeudan a los trabajadores contratados, tanto administrativos, médicos y paramédicos”, dijo Currea.

Los trabajadores de la salud del Hospital de Luruaco, Atlántico, se fueron a paro indefinido porque tienen tres meses que no reciben sueldo, mientras que la Alcaldesa, Mary Gutiérrez, dice que pagará, pero que debe revisar primero la nómina porque encontró inconsistencia en algunas contrataciones por OPS.

Anotó que en estos momentos hay unos 12 médicos y más de 60 trabajadores por contrato. “Ellos también tienen necesidades y tienen que ayudar a sus familias y frente a eso, hasta el momento, no ha habido una solución rápida”.

Dijo que también ha existido amenazas de desalojo por parte de la gerente del Hospital y la Alcaldía de Luruaco. “Este miércoles intentó entrar a la brava la gerente con la Policía, pero los trabajadores se opusieron. La situación se está complicando porque realmente no se está facturando en el hospital y este pierde plata por la no facturación”.

En estos momentos solo se están atendiendo las emergencias, agregó.

“Todo el personal está expuesto a la infección, porque no tienen equipos de seguridad, no tienen nada, por lo que están exigiendo que se les dote con esos equipos y también que se les respete la continuidad del trabajo, ya que el Presidente (Iván Duque), con sus resoluciones y decretos, permite que se mantengan fijos los trabajadores que están atendiendo esta enfermedad que ataca al planeta”, terminó diciendo Currea.

Por su parte, la alcaldesa de Luruaco, Mary Gutiérrez, en el programa El Atlántico al Día, de Emisoras ABC de Barranquilla manifestó que el municipio de Luruaco recibió al hospital el 1 de abril. Tenemos una nueva gerencia, a cargo de la doctora Lizney Messino, quien lo ha recibido con unas obligaciones de más de 700 millones de pesos. Hay unos contratados, que siendo un hospital de baja complejidad, de primer nivel, cargue con una carga laboral altísima. Hoy cuenta con 133 o 140 empleados, entre nómina y contratados. Tiene 58 empleados en nómina y 75 contratados”.

Apuntó que el primer trimestre el hospital recibió, por concepto de giro directo y pago por Tesorería, más de 1.100 millones de pesos.

“Al recibirse el 1 de abril el hospital encontramos que no se les había girado a las órdenes de prestación de servicios a los contratistas los meses de enero, febrero y marzo. Esa deuda la gerencia actual tiene que asumirla y está en toda la disposición de pagar todo lo que se debe, pero se nos han presentado inconvenientes; porque me contaba la gerente que estos contratados no cumplen con el lleno de los requisitos legales para poder pagarles sus prestaciones”, denunció Gutiérrez.

Agregó que “tal es el caso de las OPS que no cuentan con la afiliación a la Seguridad Social, no pagan pensión, la salud ni la ARL y estaban presentando recibos de salud falsos. Estamos en ese proceso. Ellos han hecho un paro. Se les explicó, vinieron la Procuraduría y Contraloría Departamental, a los dos se les expuso la situación. Ellos tienen conocimiento de la situación actual de la ESE porque se les ha pasado todas las denuncias respectivas frente a lo que se ha encontrado”.

“Quiero decirle a toda la comunidad de Luruaco que el hospital no ha tenido una entrega oficial, las entregas que se han dado han sido parciales, no tenemos nada, pero absolutamente en medios magnéticos, todo lo que hay lo han proporcionado en medios físicos y así se ha hecho poco más difícil poder tener, hasta el día de hoy, un diagnóstico claro de las condiciones técnico, financieras, asistenciales y administrativas de la ESE”, sostuvo la Alcaldesa.

Reiteró tener toda la disposición de pagarles a las personas que están prestando sus servicios bajo la modalidad de OPS “siempre y cuando cumplan con el lleno de los requisitos. No se ha negado ese pago. Lo digo para que la comunidad entienda. La nómina está al día”.

“Encontramos también unos nombramientos que carecen de legalidad, se está revisando con la parte jurídica la legalidad de esos nombramientos. Estamos metidos en la ESE con un cuerpo de asesores para poder sacar adelante y rápido, en medio de esta emergencia, de esta crisis en la que nos encontramos hoy”, manifestó.

Terminó diciendo que “nosotros no hemos parado, porque se ha seguido organizando los planes de contingencia frente a la emergencia del COVID-19. Desde la Alcaldía vamos a hacer un convenio interadministrativo para poder inyectar recursos para brindarle a todo el personal de la salud todos los elementos e indumentaria para que ellos puedan estar protegidos frente a esta emergencia”.