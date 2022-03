La presentación ante los medios de comunicación se hizo este lunes en la sede de Cajacopi Prado y se contó con la presencia, de la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera; del Tour Mánager de la GKA, Tom Hartmann; y los atletas Mikaili 'Mika’ Sol, de Brasil, número uno del mundo; la española Rita Arnaus, segunda en el escalafón, y Valentín Rodríguez, quien hace parte de la selección Colombia.

“Hoy oficializamos el lanzamiento de la primera parada del Mundial de Kitesurf en Salinas del Rey, Juan de Acosta. Es un verdadero privilegio tener a los mejores kitesurfistas del mundo en nuestro departamento. Esto ha sido un esfuerzo de muchos, y lo que más me tiene contenta es la energía de los atletas, quienes están maravillados con las condiciones de Salinas del Rey, que tiene una brisa permanente desde la mañana hasta altas horas de la tarde, lo que les permite practicar el deporte tranquilamente porque el viento es constante”, manifestó Noguera.

Agregó que además del evento deportivo, “que será una gran fiesta, porque estarán los mejores kitesurfistas del mundo, quienes ofrecerán un espectáculo de talla internacional. Además, tendremos una gran oferta gastronómica con el Festival de Comida de Mar en Santa Verónica y vamos a tener una oferta cultural que le va a permitir a los deportistas tener la mejor experiencia en Juan de Acosta. Sin duda, este mundial va a ser un espectáculo, invitamos a todos los atlanticenses y colombianos a que nos acompañen y no se lo pierdan”.

Indicó que dentro la agenda cultural, también se destaca una muestra de artesanías que se llevará a cabo en el parador turístico Sombrero Vueltiao y música en vivo con Djs y mucho entreteniendo en la playa. “Así que la invitación es para que desde el miércoles y hasta el domingo nos acompañen en Las playas de Salinas del Rey, Santa Verónica y Juan de Acosta, para que además de ver a estos deportistas de todo el mundo y a nuestros colombianos, también disfruten de nuestras playas, gastronomía y artesanías”.

Tom Hardman, coordinador del evento por parte de la GKA Kite World Tour, durante su intervención dijo que la Global Kitesports Association (GKA), es un lujo tener a Colombia y el Atlántico entre sus paradas mundialistas, tienen una gran expectativa con este nuevo destino y esperan que sean muchas más en el futuro.

“Para la GKA, es muy bueno tener este tipo de eventos en sede como Salinas del Rey y descubrir lugares nuevos para el mundo del kitesurf. Ese precisamente es el propósito de nuestra asociación, queremos que Salinas se consolide como un gran lugar para la práctica del deporte en Latinoamérica", sostuvo Tom Hardman.

Por su parte, la kitesurfista número uno del mundo Mikaili ‘Mika’ Sol, expresó su felicidad al estar en tierras atlanticenses. “Estoy muy contenta de estar en este Mundial, llevo varios días practicando en Salinas del Rey y me he dado cuenta de las maravillas del lugar, me recuerda a una playa en mi país Brasil. Particularmente, me encanta conocer lugares nuevos en el mundo en donde se pueda practicar kitesurf”.

La parada mundialista comienza este miércoles 2 de marzo con las inscripciones de los deportistas, la ceremonia de inauguración está prevista para las 11:00 de la mañana. Luego, a las 11:30 am, la GKA tendrá reunión técnica y las competencias se iniciarán desde las 12:30 del mediodía hasta las 4:00 de la tarde.

La Alcaldía de Juan de Acosta, Policía Nacional, la Armada y la Dimar, instituciones aliadas en la organización del World Tour, trabajan de forma articulada con la Secretaría de Desarrollo Económico, Indeportes, Cultura y Turismo del Atlántico en la organización del Mundial.

LOS PARTICIPANTES

A continuación relacionamos los referentes que ocupan los primeros lugares en el ranking mundial y que estarán en la parada de Salinas del Rey:

HOMBRES

Arthur Guillebert (Francia): Actualmente, es el número uno del ranking mundial. Tiene 24 años y en el 2021 ganó el campeonato del mundo. También tiene dos títulos europeos obtenidos en el 2014 y 2015.

Jeremy Burlando (España): Segundo en el escalafón mundial, nació en Tenerife, España, y desde muy chico comenzó su carrera en el kitesurf. Ha sido campeón mundial en categorías Sub 11 (2017), Sub 14 (2018), Sub 16 (2019) y Sub 19 (2021).

Carlos Mario (Brasil): Ocupa la tercera casilla a nivel orbital, tiene 24 años y ha sido cuatro veces campeón mundial y cinco veces campeón en Brasil.

Posito Martínez (República Dominicana): El dominicano, campeón mundial en el 2016, fue uno de los primeros en llegar a practicar a Salinas del Rey. Su forma de ser alegre y extrovertida conectó de inmediato con los habitantes de Santa Verónica. Es conocido por ser un atleta que le gusta brindar espectáculo.

Adeuri Corniel (República Dominicana): Con 21 años, Corniel ha sido cinco veces campeón mundial de kitesurf, y es una de las figuras más relevantes a nivel internacional de la disciplina. En 2018 se convirtió en medallista olímpico, al obtener el primer oro en la historia de República Dominicana en kitesurf, durante los Juegos Olímpicos de la Juventud celebrados en Buenos Aires.

Maxime Chabloz (Suiza): Es otra de las figuras de la parada mundialista, en tres ocasiones ha sido World Champion: 2016, 2017 y 2019. Actualmente, es sexto en el mundo.

