Terrorífico: Profanan tumba de un joven en Salgar, Atlántico

Los vecinos aducen que desde hace más de 8 años vienen denunciando la falta de seguridad en el cementerio, también la falta de mantenimiento por parte de la autoridad municipal y que eso habría facilitado que varias personas, no se tiene el número, hubiesen ingresado al panteón y profanado la tumba de Wilmer.

Según cuenta Steven Pérez Vera, líder social del municipio del corregimiento de Salgar, Wilmer no falleció por causa de COVID-19, sino que se quitó la vida, pero como se estaba en época de pandemia su cuerpo y ataúd lo embalaron en bolsas plásticas. La semana pasada un grupo personas, tal vez conocidos de él, ingresaron al cementerio y sacaron sus restos. (Esto está siendo investigado por las autoridades).

“Una mañana encontraron la tumba abierta, el cráneo de la persona estaba encima de la bóveda y la parte de arriba de la cabeza se la cortaron como con una segueta y se llevaron esa parte. El cadáver estaba dentro de una bolsa. Cuando uno se descompone suelta líquidos, pero esos líquidos que arrojan los cuerpos no habían sido absorbidos por las paredes del ataúd ni por las paredes de la bóveda, sino que estaban allí dentro de la bolsa y todo ese líquido quedó derramado en el sitio”, narró.

Lea aquí: ¿Ritual satánico? Profanan tumbas en el cementerio de Turbana

Añadió que, no obstante, las personas procedieron a quitarle la cabeza del tronco y a quitarle el cuero cabelludo. “Se cree que esas personas eran conocidas del muerto, porque cerca de la tumba se encontró trago, se encontraron flores, se encontraron otros elementos y al parecer la lápida donde estaba el cuerpo fue partida con una mona, porque no pudo ser con martillo”.

Se especula que las personas ingresaron por la noche, al parecer duraron un buen tiempo en el lugar. Algunas personas del corregimiento de Salgar creen que se pudo haber hecho algún ritual, pero esto no está comprobado, solo que en el lugar se encontraron botellas de licor vacías.

“No sabemos cuántos vigilantes debe tener el cementerio, pero esa noche no había ninguno, porque las personas que ingresaron duraron mucho tiempo allí. Esto es un golpe duro para la familia del muerto. Lo cierto es que esto ha destapado una problemática que tenemos desde hace mucho tiempo: el cementerio de Salgar es muy pequeño. No hay sitio donde enterrar a nuestros muertos y muchas veces tenemos que caminar por encima de los que ya están enterrados, porque no hay lugar por donde siquiera caminar”, sostuvo Pérez Vera.

Le puede interesar: En Sincelejo, profanan tumba de joven asesinado hace más de un año

También puso al descubierto que, por la falta de vigilancia, las tumbas están siendo vandalizadas. “Se ha detectado que los adornos y materiales en aluminio han sido robados, se ha encontrado a personas durmiendo dentro de las tumbas. ¡Con colchones! Prácticamente están viviendo dentro de las bóvedas. En estos momentos el cementerio de Salgar se está convirtiendo en una bomba de tiempo, que puede ser hasta de salud pública. Tenemos un gran problema y la verdad es que las autoridades del municipio deben actuar antes de que suceda algo peor”.