Tendero tiene protección del Gaula, pero aún lo siguen extorsionando

Un tendero, quien antes venía siendo extorsionado y por eso viene recibiendo el acompañamiento del Gaula del Ejército, denunció este jueves que nuevamente viene siendo víctima de este flagelo y que le dieron plazo hasta este 18 de agosto si no entrega los 20 millones de pesos que le exigen para no atentar contra su vida o de sus familiares.

“Anoche me estuvieron escribiendo y me dijeron que me tenía que ir si no conseguía la cantidad de dinero que me están exigiendo, porque yo estaba declarado objetivo militar. Que tenía que ser cuanto antes y que tenía plazo hasta hoy”, narró el tendero a Emisora Atlántico en Barranquilla.

Agregó que “me mandaron unas fotos de unas armas de fuego que utilizarán contra la tienda y que están esperando a que yo me haga a un ladito para hacerme daño”. Por extorsiones, han cerrado 100 tiendas en Barranquilla

Dijo que él tiene acompañamiento de las autoridades, a raíz de las extorsiones que denunció ante las autoridades. “Tengo unos muchachos del Gaula acá y la idea de ellos es matar a los muchachos del Gaula y eso siempre me lo dicen. Me dicen que van a mandar a cinco o seis tipos a matar a los muchachos del Gaula del Ejército que están acá conmigo”.

Lea aquí: 30 hombres del Gaula llegan a Barranquilla para combatir la extorsión

“Me dicen que me vaya o que les consiga el dinero. Pero yo no me he parado porque las ventas no han sido las mejores. No he dormido bien en los últimos días. Estoy muy preocupado y la verdad es que no sé qué hacer”, aseguró.

Sostuvo que ha estado a punto de vender el negocio, “pero me ofrecen un precio por el piso. Realmente quiero irme, pero para dónde me puedo ir”. Se reactivan las extorsiones en el área metropolitana de Barranquilla

“Ellos me están pidiendo los mismos 20 millones de pesos y me dicen que lo mejor es que me vaya porque yo les estoy ‘mamando gallo’ desde hace muchos años. Esto viene desde el año 2014, cuando me extorsionaban. Y es la misma organización de ‘Los Costeños’, porque siempre me dicen lo mismo: que me vaya o que les consiga el dinero”, terminó diciendo.