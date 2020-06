Situación de la Clínica Adela de Char es compleja por renuncia 8 médicos

“Realmente la situación se ha vuelto compleja porque no tengo hoy, en estos mometos, una urgencia abierta para atención al público, nada más para urgencias vitales y para pacientes remitidos, debido a la masiva renuncia que nos han hecho los médicos de urgencias. Es bien difícil manejar este tema para la comunidad”, afirmó.

Anotó que “a los familiares les decimos que nos ponemos en su lugar, porque ningún familiar quiere ver a su pariente que lo cremen, que lo ingresen a una Unidad de Cuidados Intensivos y que quizás no los puedan ver más, eso es algo que se nos sale de las manos a nosotros. Son unos lineamientos diseñados por el Ministerio de Salud y nosotros como institución lo que hacemos es remitirnos a lo que la Organización Mundial de la Salud nos dice ante esta pandemia”.

Apuntó que este martes ha recibido el acompañamiento de la Fiscalía, la Policía y de las autoridades del municipio, también del Secretario de Salud de Soledad, el doctor Luis Fernando Fábregas, quien nos ha brindado todo el apoyo ante esa situación. En el día de hoy colocaron una unidad policial de 24 horas dentro de la institución con el fin de garantizarles la seguridad a todos los trabajadores de la clínica y a todo el personal que ingresa a ella, como los pacientes y el familiar”.

No quiso especular de dónde podrán venir las amenazas. “Creemos que eso lo deben investigar las autoridades, pero lo cierto es que la nota y las amenazas contra el doctor Buelvas son bastante fuertes y muy atemorizantes. Eso se lo dejamos al ente judicial, porque nosotros día a día atendemos todo tipo de pacientes y llega un momento que uno recuerda a qué tipo de paciente atendió que uno a veces no se llega a enterar con el es el familiar. Y en medio del dolor, la ira y la impotencia el ver a un familiar pueden llegar a ocurrir este tipo de inconvenientes. Pero hoy no podemos señalar, pensar o colegir que es lo que está llevando a cabo este tipo de situación es bastante delicada”.

Terminó diciendo que la Clínica Adela de Char “somos una de las que más número de camas en la Unidad de Cuidados Intensivos y ventiladores tiene, por lo tanto tenemos mayor número de pacientes con COVID-19. Antes de toda esta pandemia no nos había sucedido un estado parecido. Habíamos sufrido amenazas, por la zona vulnerable en la que estamos, por familiares de pacientes en medio de la atención, pero el haber enviado un sufragio como el que le enviaron al doctor Buelvas y hacerlo llegar hasta la institución y también a su domicilio, realmente es totalmente nuevo y ha generado una incertidumbre de alto nivel como el estamos viviendo en estos momentos”.