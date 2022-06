“Si me suspenden tendrán que sacarme a la fuerza”: William Dau

El alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, dijo que en caso de que se haga efectiva la suspensión del cargo como alcalde de Cartagena no acatará la medida, porque considera que el contralor que hizo solicitud al presidente Iván Duque para que lo suspenda es “un contralor de bolsillo que fue elegido por cinco sinvergüenzas”. Dau será suspendido tras petición del contralor distrital a Iván Duque

“Yo me quedo en la Alcaldía. La voluntad democrática del pueblo cartagenero se respeta. A mí me eligieron los cartageneros como su alcalde para dirigir su destino. No pueden venir cinco concejales malandrines, en una sesión, que no estaba ni programada en la agenda del día, eligen de una manera irregular a un contralor interino encargado, que es un títere de ellos, de esos cinco concejales”, dijo Dau Chamat este jueves en Barranquilla.