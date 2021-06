El secretario distrital de Salud, Humberto Mendoza Charris, dijo este jueves que en Barranquilla hay vacunas contra la COVID-19 para los próximos ocho días y que desde la entidad se han tomado las medidas para evitar quedar desabastecidos.

“Nosotros, gracias a Dios, hemos mantenido permanentemente un stock de vacunas que nos permite garantizarle a los ciudadanos no tener ninguna dificultad”, dijo inicialmente Mendoza Charris.

“Tenemos certeza de que tenemos vacunas para ocho días. Eso equivale, más o menos, a atender a 22.272 primeras dosis y 65.623 para segundas dosis”, aseguró el secretario Distrital de Salud de Barranquilla.

Anotó que “ocho días, es una media de tener stock, es una media segura. Se requiere micro planeación. Se requiere planear lo que son para primeras dosis y las que son para las segundas dosis. Mientras se haga eso, no debe haber faltantes nunca de vacunas para los ciudadanos”.

Sobre el proceso de vacunación contra el nuevo coronavirus en la ciudad, manifestó que “estamos vacunando bastante, ayer hemos vacunado 12.212 personas. En los últimos cinco días hemos estado manejando una media entre 11.000 y 12.000 vacunados por día. Todo eso gracias a los barranquilleros y a las personas, que nos están ayudando a llevar a las personas a vacunar”.

En cuanto a las últimas cifras en el Distrito de Barranquilla, Mendoza Charris, sostuvo que “nosotros ayer tuvimos 22 fallecidos totales residentes de Barranquilla, por muerte natural no violenta no letal, de un total de 41. En esos 41 están incluidos los de los municipios del departamento, de los siete departamentos de la región Caribe y de los pacientes que atendemos de todo el país”.

“Los 22 fallecidos de Barranquilla nos indica que ya estamos en la media de los últimos cinco años nuevamente. Dos pacientes COVID-19, lamentables por supuesto, nos están mostrando el regreso, en estos momentos, en los últimos siete días, al comportamiento de los últimos cinco años”, aclaró.

En cuanto al comportamiento del coronavirus a nivel nacional anotó que “nosotros vamos adelante unos dos meses, atrás viene el escenario del resto del país. Esa crisis que tiene la Zona Andina la tuvimos nosotros. Estamos ahora dándole apoyo a todas esas regiones”.

“En estos procesos de normalización epidemiológica lo que viene es un ‘valle’, es como una medida plana, donde no se incrementan fallecidos ni usos hospitalarios, pero sigue la positividad. En estos momentos en el Distrito estamos en un 15% de positividad, lo que nos muestra que esto va estar permanentemente. Los casos van a estar ahí”, indicó Mendoza Charris.

Terminó diciendo que “el que se cuida no se va a enfermar, el que no se cuida o no se vacuna se va a enfermar. No existe otra manera porque nadie es Superman y nadie va a crear anticuerpos para COVID-19. Es decir, que el que se vacuna y el que se protege tiene la mayor probabilidad de mantener su salud y su vida. Pero el que no se vacuna ni se cuida se va a enfermar”.