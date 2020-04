Se reportaron 11 nuevos casos positivos en el Atlántico

De los once casos, tres corresponden a la ciudad de Barranquilla y los otros ocho a los restantes municipios del departamento.

Aunque en la información suministrada este martes dice que son dos casos en Barranquilla, tenemos que en el registro aparecen tres casos reportados. Y con base en la planilla del mismo Ministerio de la Salud y Protección Social tenemos que de los tres casos reportados en Barranquilla, dos se encuentran recuperando en sus casas y uno está internado en hospital. Este caso es el de un hombre de 62 años. Los otros son una mujer de 72 años de edad, y el de un hombre de 43.

De los nueve casos de Soledad, tres son menores de edad: dos niñas de 8 y 9 años de edad, y un niño de 6.

Los restantes son tres mujeres, una de 37 años de edad, otra de 63 años y una más de 41 años, respectivamente. Los hombres son de 35, 59 y 62 años de edad. Este es el caso que aparece duplicado por parte de las autoridades nacionales de salud. Se reseña en Soledad y también en Barranquilla, con la misma edad (62) y se añade que está hospitalizado.

Si este caso no es el mismo, se tendría un caso más positivo para el Atlántico, y ya no serían 63, sino 64 casos los positivos en el departamento. Hasta ahora no ha existido una aclaración por parte de las autoridades de salud del Departamento.