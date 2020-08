Se incendió local en el barrio Chiquinquirá de Barranquilla

Varias máquinas del Cuerpo de Bomberos controlaron el fuego que se presentó en las horas de la mañana de este viernes, en un local comercial, ubicado en la calle 45 con carrera 33, barrio Chiquinquirá de Barranquilla.

Según relató el dueño del local a las autoridades. Él llegó para abrir el local, pero al entrar notó una gran cantidad de humo. Buscó un extintor y logró sofocar el conato y salió a buscar otro extintor porque el que tenía se le había acabado.

“El señor cuando regresa con el otro extintor se encuentra que ya no era humo solamente sino una gran llamarada que empezó a propagarse por el local. Cuando las llamas llegaron a un mueble que había allí, ya no pudo controlar el fuego y pidió ayuda, pero las personas no pudieron hacer nada”, dijo a El Universal un oficial de la Policía Metropolitana de Barranquilla.