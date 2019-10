Se eligió en Atlántico la nueva Mesa Departamental de Víctimas

En Barranquilla se realizó la jornada de elección de la mesa de participación efectiva de Víctimas Departamental de Atlántico período 2019-2021, que se llevó a cabo en la institución educativa Maria Inmaculada del barrio Olaya.

Esta jornada estuvo dirigida y coordinada por la Defensoria Regional del pueblo, que ejerce la secretaria técnica y veeduría del proceso de elecciones de las víctimas. La misma contó con la asistencia y participación de más de 160 víctimas del conflicto armado delegados de los 23 municipios de Atlántico y representantes de los diferentes hechos y enfoques diferenciales elegidos por votación en los plenarios de la mesa.

El encuentro también contó con el apoyo de la Gobernación del Atlántico y la Unidad para las Víctimas, quienes transportaron y hospedaron a las víctimas en la ciudad para garantizar el normal desarrollo de este proceso electoral.

“Hoy las mesas de víctimas se constituyen en un escenario que permiten no sólo el fortalecimiento de la democracia, si no además un apoyo en el largo camino en la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Este es un espacio de ustedes y para ustedes, por lo que hacemos un llamado para que este ejercicio se lleve de manera libre, respetuosa y con transparencia, con anhelos de justicia y el compromiso que se requiere”, expresó Alma Riquett, Defensora Regional del Pueblo, al instalar el evento.