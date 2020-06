Revocan habilitación por incumplir protocolo de bioseguridad

En operativos realizados por la Patrulla COVID, la Alcaldía de Barranquilla revocó este miércoles la inscripción del protocolo de bioseguridad entregado al centro comercial Viva Barranquilla. En el operativo participaron funcionarios de la Secretaría de Gobierno, la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Policía Metropolitana.

El secretario distrital de Gobierno, Clemente Fajardo Chams, explicó que durante el desarrollo del procedimiento “se constató por parte de los funcionarios y policías que el centro comercial no cumple con los protocolos de bioseguridad. Había muchos ciudadanos que no estaban respetando la medida de ‘pico y cédula’. Muchos de ellos comprando promociones de electrodomésticos sin poder estar en la calle y el centro comercial no realiza ningún tipo de procedimiento de verificación ni en la entrada de los parqueaderos ni en las puertas de acceso al centro comercial, el termómetro digital utilizado en una de las entradas estaba dañado’’.

Ante el caso presentado en este establecimiento comercial, el jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, Nelson Patrón Pérez, afirmó que “con esta estrategia de las Patrullas COVID continuamos verificando en cada una de las localidades que las normas se apliquen de acuerdo con lo decretado. En un trabajo articulado que se adelanta entre la Administración Distrital y la fuerza pública hoy recorrimos centros comerciales en la localidad de Riomar y encontramos algunas irregularidades. Recordamos a la ciudadanía que no podemos bajar la guardia ante esta emergencia y debemos seguir cuidándonos en cualquier circunstancia”.