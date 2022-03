La feria cuenta con la asistencia de más de 833 recicladores y sus familias, que acceden a métodos de planificación familiar, socialización de formación institucional del SENA, legalización de la población migrante, afiliación al Sisbén, oferta de los programas del adulto mayor y pensión solidaria, vacunación contra el COVID-19, entre otros servicios.

El jefe de la Oficina de Servicios Públicos, Juan Carlos Gómez Vallejo, señaló que este tipo de gestiones son necesarias para aportar a la mejora de la calidad de vida de los recicladores.

“Con estas acciones buscamos facilitarles a los recicladores y sus familias toda la oferta de servicios que tiene la Alcaldía para contribuir a la dignificación de su labor y –lo más importante- su calidad de vida”, dijo Gómez Vallejo.

Lea aquí: El Carnaval reactiva la economía a más de 53.000 trabajadores

Además, añadió que esta actividad es la oportunidad para que los recicladores accedan a servicios que normalmente no tienen por diferentes motivos, como falta de recursos para trasladarse o falta de conocimiento de sus derechos.

Entre los beneficiarios de la feria se encuentra Cristóbal Muñoz Garzón, quien reconoció la importancia de estos espacios. “Yo vengo reciclando desde niño y esta feria me ha gustado mucho porque aquí nos ayudan con cosas que no tenemos todos los días, nosotros no tenemos a veces plata para movernos de un lugar a otro y tampoco tenemos el tiempo”.

Por su parte, Ederberto Orozco, quien vive en el barrio Los Olivos, aseguró sentirse feliz por el espacio que habilitó la Alcaldía de Barranquilla. “Esto me ha parecido excelente, nos han atendido muy bien. Yo vine por el tema de la tercera edad porque uno después de los años necesita que lo ayuden y por eso estoy aquí”.

Según el censo realizado por el equipo técnico de la Oficina de Servicios Públicos, el 50% de los recicladores pertenecientes a las asociaciones logró terminar el bachillerato y más del 40 % no tiene acceso al Sisbén.

La oferta de servicios que hace presencia estos tres días son: SENA, Profamilia, Centro de Integración Local para Migrantes, Sisbén, Gestión Social, Colpensiones, Secretaría de Educación y Secretaría de Salud. Además, cuenta con aliados como Triple A, ANDI Visión 30/30, Grupo Retorna, Cempre, Moviminto RE, Reciclapues, Ekored y Team Food.