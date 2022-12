Radican proyecto que crea acciones contra el mal uso de antibióticos

Los datos se obtuvieron a través de la red GLASS (siglas en inglés de Sistema Global de Vigilancia de la Resistencia a Antimicrobianos), lanzada en 2017 y en la que participan 127 países que suman un 70 % de la población mundial. Según la OMS, estamos ante una pandemia silenciosa de resistencia a los antimicrobianos; un problema de salud pública que está en aumento.

Datos suministrados por la Organización Panamericana de la Salud (PAHO), afiliada a la OMS, advierten que la pandemia aceleró la crisis mundial de resistencia a los antimicrobianos (RAM); por el aumento del consumo de antibióticos para tratar a los pacientes con COVID-19. Colombia no es ajena a este panorama mundial, y se hace necesario aunar esfuerzos para evitar que se incrementen enfermedades comunes intratables debido a las resistencias, incluidas las infecciones respiratorias, de transmisión sexual y del tracto urinario.

Le puede interesar: La fiebre tifoidea es muy resistente los antibióticos, según expertos

Según Flórez, la creación de la Comisión Nacional de Prevención y Control de la Resistencia a los Antimicrobianos en Colombia, busca desarrollar acciones para mitigar que bacterias, virus, hongos y parásitos se vuelvan resistentes a los medicamentos, porque esto dificulta el tratamiento de infecciones, aumentando el riesgo de propagación de enfermedades graves y muerte.

“Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), estamos frente a una pandemia silenciosa de resistencia a los antimicrobianos; las infecciones bacterianas comunes se están volviendo cada vez más resistentes a los tratamientos. Por lo tanto, debemos prestar atención con suma urgencia, a uno de los principales aprendizajes de la pandemia, que los medicamentos se vuelven ineficaces y las infecciones persisten en el organismo, incrementando el riesgo de propagación de virus y bacterias. La resistencia a los antimicrobianos es un problema de salud pública que está aumentando, y requiere medidas por parte de todos los sectores del Gobierno y la sociedad”, afirmó.

Dijo que si no actuamos de manera inmediata, para el año 2030 la resistencia a los antimicrobianos podría llevar hasta 24 millones de personas a la pobreza extrema. Y de no tomarse los correctivos necesarios, las previsiones realizadas por el Banco Mundial, en caso de no actuar de forma urgente, indican que la resistencia a los antimicrobianos provocará en el año 2050 hasta 10 millones de muertes, siendo las infecciones bacterianas la principal causa de muerte a nivel mundial.