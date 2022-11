¿Qué es lo que quieren traer de Hollywood a Barranquilla? Aquí le contamos

“Yo nunca antes he estado en ningún lugar Colombia y tenía todos esos miedos y mitos; esos mitos de la droga y violencia que había en Colombia, pero lo que he encontrado es una comunidad hermosa”, sostuvo Cuba Gooding Jr.

“Cuando estuve en Barcelona, en algún momento alguien se me acercó y me preguntó “¿Qué puedo hacer yo para impulsar mi carrera?” y yo lo alejé de mí porque no tenía una respuesta en ese momento para su pregunta. Ahora que vengo a Colombia, con las nuevas tecnologías, estamos trayendo Hollywood a Colombia”, manifestó el actor que representó al jugador de NFL en la película ‘Jerry Maguire’ y en 1997 ganó el Óscar.

Mars Callahan afirmó: “ustedes saben del boom que tiene Colombia en todos los medios, pero eso es solamente una nota de la canción, pues lo que nosotros vamos a traer para Colombia, con tecnología de punta, esto va a crecer de manera exponencial, nunca antes vista, son nuevas historias que contar, son historias maravillosas que queremos traer aquí”.