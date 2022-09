Proponen sobretasa del 3 % a las hidroeléctricas del país

Seguidamente dijo que “lo que estamos proponiendo, en parte, es que la fórmula pueda reconsiderar teniendo en cuenta indicadores menos volátiles. Y junto a otros senadores y congresistas de la República, hemos presentado una solicitud para que, a las empresas responsables, que tengan que ver con el tema hidroeléctrico, se les pueda colocar una sobretasa cercana al tres por ciento, porque están los embalses llenos, pero los precios siguen aumentando”.

“Lo que le pedimos al ministro de Hacienda y al Gobierno nacional son medidas audaces frente a esta problemática que ya no da espera”, terminó diciendo.

Ahmed Scaff, representante a la Cámara del Atlántico, por el Pacto Histórico, dijo que el Gobierno debe responder a lo que están pidiendo las comunidades. “Hay que buscar los mecanismos para solucionar este problema, que nos tiene realmente a todos jodidos, muy jodidos”.

“Todo esto de lo que estamos hablando son crisis diarias y no son individuales, son transversales en el Gobierno. Estoy seguro que en estos momentos el ministro de Hacienda no tiene otra respuesta, pero debemos buscar esa respuesta todos, no solamente los congresistas del Pacto Histórico; estoy completamente seguro que el resto de congresistas de la Región Caribe, estamos buscando la solución, porque esto afecta a los ocho departamentos caribeños. Hoy no la tenemos, pero hay que buscarla”, terminó diciendo.

Ambos y el resto de congresistas del Caribe colombiano, esperan que la próxima semana desde el Gobierno nacional se anuncien las propuestas que buscarán rebajar o estabilizar las tarifas de energía para esta región del país.