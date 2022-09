Proponen crear fondo público para estabilizar las tarifas de energía

“A todo el mundo en Colombia le ha subido la energía eléctrica este año. ¿Por qué? Porque, aunque los embalses estén llenos se ha usado la fórmula del índice de precios de precio al productor, a la remuneración de muchos de los contratos a largo plazo de los generadores. ¿Eso qué quiere decir? Dicen que como aumentó el acero, el concreto y como aumentaron muchos de los insumos de los productores eso tiene que aumentar también el costo de la energía por encima del valor. Pero es que esos embalses ya están construidos. Ese acero no se tiene que volver a comprar, ese concreto no se tiene que volver a fundir porque los embalses ya están construidos”, argumento.

“Ciénaga de Mallorquín en Barranquilla no debe ser intervenida”

Seguidamente apuntó que “hoy lo que estamos pagando es un costo de mantenimiento y operación, y el índice de precio al productor no corresponde a esa alza. Y es por eso que muchas de las tarifas en Colombia han tenido un aumento hasta en un 30 por ciento, cuando la generación tiene costos menores en las hidroeléctricas, no en las termoeléctricas, que tienen una estructura de costo muy distinta”

“Lo que pedimos es que se trabaje con el Gobierno y con el sector (eléctrico) y el sector nos puede ofrecer la solución. Y consiste en revisar su estructura de costos en este momento y ofrecerle a Colombia una diferenciación en la manera cómo manejan sus tarifas en este momento”, agregó.

Como segundo punto, dentro de su intervención, Pumarejo Heins reveló que al Caribe colombiano se le están cobrando las pérdidas técnicas y no técnicas. “Pero quisiera hacer una salvedad. Nosotros demandamos, como alcaldes de las ciudades capitales, la resolución de la Creg, pero esa no es la solución de fondo. El problema es que le entregaron a Air-e y a Afinia la Región Caribe, pero les dijeron defiéndanse solos. Los dejaron en la boca del lobo. Porque les dijeron que tenían que comprar toda la energía a los generadores y a los transmisores y se la tienen que pagar toda. Y qué resolvieron ellos: cobrarle al que le paga. Entonces, le están cobrando al que paga por el que no paga y al que paga por las pérdidas inherentes a los diez o 15 años de malos manejos”.

“Como solución proponemos exigir, desde hoy, desde ya, a los generadores y a los transmisores que hagan parte de la opción tarifaria. Que nos tiren eso a largo plazo para que de alguna manera podamos, desde ya, inmediatamente, bajar los costos de energía. Y mientras tanto, crear un fondo de estabilización de precios en el Caribe e incluirlo en el presupuesto nacional como un proyecto, como cualquier otro. Así como lo hicieron cuando los colombianos tuvimos que asumir muchos de los proyectos y los errores en otras regiones, hoy pedimos lo mismo con el Caribe”, terminó Jaime Pumarejo.