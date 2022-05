Jugadores, cuerpo técnico, directivos e hinchas están deseosos de que Junior venza este jueves 26 de mayo a Unión de Santa Fe, Argentina, para avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana, cotejo que está programado para las 7:30 de la noche en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

A los tiburones también les sirve el empate, siempre y cuando el Fluminense de Brasil no derrote a Oriente Petrolero por más de cinco goles de diferencia. “Pero nosotros no estamos pensando en el empate. Ese es el peor escenario con el que uno puede ingresar pensando a la cancha. Hay que salir a ganar; no será nada fácil, porque el rival también tiene sus argumentos, por eso hay que ir en busca de la victoria para estar seguros”. Manifestó Didier Moreno.