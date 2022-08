Por extorsiones, han cerrado 100 tiendas en Barranquilla

“Nosotros tenemos aquí en Barranquilla una muestra muy cercana en el barrio Chiquinquirá, donde en cuatro manzanas hay cinco tiendas cerradas por extorsión. Esa es una muestra que, si la cogemos de manera aleatoria en todos los barrios de Barranquilla, Soledad y Malambo, la cifra de 100 se nos queda corta”, agregó.

Seguidamente dijo que “también hay otros tipos de negocios cerrados como restaurantes pequeños, ferreterías, misceláneas, pequeñas panaderías. Eso a nosotros nos preocupa porque sabemos del diario vivir con que estas personas están lidiando en sus territorios”.

Indicó que las bandas siguen implementando estrategias para intimidar a sus víctimas como el hacer disparos a las fachadas de los negocios para que los propietarios de vayan y ellos aprovechar para comprarlas a bajo precio o que se los arriendan a precios muy baratos.

“En los dos últimos meses están empleando la modalidad de llegar a local o al establecimiento de comercio y hacerles disparos ya sea en la tarde o en la noche como mecanismo de presión. De igual manera se presentan las intimidaciones con llamadas, con panfletos para que el dueño o el propietario se vea en la necesidad de pagar la extorsión, vender a bajo costo o en el peor de los casos, cerrar de manera definitiva”, manifestó.

Una de las últimas modalidades que emplearon los presuntos extorsionistas fue la rociar gasolina en la fachada de un taller y luego le prendieron fuego, en hecho sucedido la semana anterior en el barrio Montes de Barranquilla. No hubo pérdidas materiales dentro del local ni personas lesionadas, pero sí daños en la carpa que estaba en las afueras del local.

“Todo esto es preocupante porque la situación se puede agravar porque muchos comerciantes o tenderos no tienen el dinero para pagar esas extorsiones y se ven obligados a vender mal vendido o cerrar el negocio, que le ha dado para vivir en 20 o 30 años”, aseguró.

Pero algo que le dejó contento es la manera como la sociedad civil y el resto de agremiaciones del comercio de Barranquilla y el Atlántico se han solidarizado en contra de las extorsiones. “Nos sentimos satisfechos por esta solidaridad que se está mostrando a favor de quienes hemos venido padeciendo este flagelo. No podemos ser indiferentes, queremos que la problemática, entre todos, la contrarrestemos y que entre todos le digamos no a la extorsión. No nos puede quedar grande esta problemática, estoy seguro que no, pero en la medida en que estemos unidos”.

“Les decimos a la gobernadora del Atlántico, a los alcaldes y a la Policía Nacional, que todas las acciones que se tomen para contrarrestar la extorsión las vamos a apoyar, porque no podremos salir de esta situación si no es con el apoyo de la institucionalidad. Las autoridades están establecidas para tal fin y nosotros tenemos que brindarles el apoyo”, sostuvo Jiménez.

“Al Gobierno nacional sí le queremos pedir, que, a través de los ministerios de Defensa, de Justicia, del Interior y el comandante de la Policía Nacional, analicen de qué forma vamos a apoyar a los barranquilleros y a los atlanticenses qué estrategia vamos a diseñar y de qué forma vamos a destinar lo que haya que destinar recursos económicos, de pie de fuera y de logística para garantizar la tranquilidad, vida honra y bienes de los habitantes de este bello departamento”, terminó diciendo.